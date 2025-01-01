Geleceğe Adım: Ağrı'daki Çocuklara Yardım - Son Dakika
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Geleceğe Adım: Ağrı'daki Çocuklara Yardım

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1907 ÜNİFEB Dumlupınar Topluluğu, Ağrı'nın köy okulu öğrencilerine kışlık giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

01.01.2025 10:48
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1907 ÜNİFEB Dumlupınar Topluluğu, "Geleceğe Adım Çocuklarımıza Yardım" projesi ile Ağrı'daki çocukları sevindirdi

AĞRI -1907 ÜNİFEB Dumlupınar Topluluğu, "Geleceğe Adım Çocuklarımıza Yardım" projesi kapsamında, Ağrı'da okuyan köy okulu öğrencilerini sevindirdi.

1907 ÜNİFEB Dumlupınar Topluluğu, "Geleceğe Adım Çocuklarımıza Yardım" projesi kapsamında Kütahya'dan Ağrı'nın merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyüne gitti. Havaların soğumasıyla birlikte, köydeki çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçen gönüllü ekip, Ağadeve İlkokulu'nda bulunan öğrencilerle bir araya geldi. Topluluk üyeleri, öğrencilere kışlık montlar, botlar ve kırtasiye malzemeleri hediye ederek, çocukların yüzlerini güldürdü.

Zafer Uzun, 1907 ÜNİFEB Dumlupınar Topluluğu olarak sadece tribünsel faaliyetlerde değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olduklarını belirterek, "Bu projelerden en önemlisi "1907 ÜNİFEB Dumlupınar topluluğu olarak tribünsel faaliyetlerin yanı sıra bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktayız. Bu projelerden en önemlisi "Geleceğe adım çocuklarımıza yardım" projesi. Bu proje kapsamında Yukarı Ağadeve İlkokulu'ndaki öğrenci kardeşlerimize kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunduk. Buradaki amaç minik kardeşlerimizi mutlu etmek ve onlara Fenerbahçe'mizi sevdirmek. Çocuklar çok mutlu oldu" dedi.

Dumlupınar Üniversitesi, üniversite sorumlusu Harun Kaya ise, 1907 ÜNİFEB'in Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinden oluşan bir taraftar topluluğu olduğunu belirterek, "1907 ÜNİFEB Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinden oluşan taraftar topluluğudur. Aynı zamanda bağlı bulunduğu illerdeki temsilciliklerde temsilcileri en iyi şekilde tanıta sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek bunları üreten ve bunları uygulayan bir taraftar topluluğuyuz. Misyonumuz taraftarı olduğumu spor kulübüne ve çevreye artı değerler sağlamak. Bu projenin gerçekleşmesinde başka 1907 ÜNİFEB Dumlupınar üyeleri olmak üzere mezun olmuş abilerimize, ablalarımıza ve bize destek sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Gönüllü olarak Ağrı'ya gelen üyelerden Metin Zerenay, "Kendi projemiz olan "Geleceğe Adım Çocuklarımıza Yardım" projemizle beraber ilk defa Ağrı'ya geldik. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oldu. Herkes çok sıcakkanlı. Merkeze uzak bir köy burası. Onlara destek verebildiğimiz için çok mutluyuz. Dumlupınar Temsilciliği olarak, ufacık bir sorunları olduğunda Kütahya'dan da olsa her zaman gelmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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