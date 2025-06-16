(İSTANBUL) – Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası başladı. Turnuvada bu yıl 12 farklı kategoride toplam 424 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası, coşkulu açılış töreniyle başladı. Turnuvada bu yıl 12 farklı kategoride, toplam 424 sporcu mücadele ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran turnuvanın açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ ile Meclis Üyeleri Hakan Küçük, Mustafa Büyükyılmaz ve Ceren Gökçe Yatmaz katıldı. Protokol üyeleri, sporcularla birlikte pasta keserek turnuvanın başlangıcını kutladı.

Sporcular, 16 gün sürecek turnuva boyunca İnönü Lozan Parkı, Büyük Atatürk Parkı, Tepekent Sitesi ve Athyra Lounge Sport tenis kortlarında şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreni, 29 Haziran'da yapılacak.