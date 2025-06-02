Gelibolu\'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, evde cam sildiği sırada dengesini kaybeden Vesile Açar (69), 2'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2'nci katında oturan Vesile Açar, evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vesile Açar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.