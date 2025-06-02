Gelibolu'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gelibolu'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Gelibolu\'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
02.06.2025 01:49
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, evde cam sildiği esnada dengesini kaybeden 69 yaşındaki Vesile Açar, 2. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, evde cam sildiği sırada dengesini kaybeden Vesile Açar (69), 2'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2'nci katında oturan Vesile Açar, evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vesile Açar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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