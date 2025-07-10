Gelibolu\'da Plajlara Yoğun İlgi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sıcak havadan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, plajlara ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının artmasıyla Hamzakoy Plajı'nın adeta dolduran vatandaşlar, denize girerek serinledi.

Almanya'dan memleketi Gelibolu'ya gelen Tanju Serdemir, havanın sıcak olması nedeniyle plajda yer aldıklarını belirterek, "İnanılmaz bir sıcak var. Rüzgar estiğinde sıcağı adeta insanın üzerine kaplıyor." dedi.