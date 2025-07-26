Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güneyli köyü Mahmut Paşa Siteleri'nin yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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