Gemerek'te Dağ Keçileri Görüntülendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Kartalkaya köyünde yaşayan Mesut Efe, arazide gezindiği sırada sürü halindeki yaban keçilerini fark etti.
Efe, dik yamaçlarda gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Köylerine yakın bölgede yaban keçilerini görüntülediğini ifade eden Efe, "Köyümüze dışardan bilinçsiz şekilde avcılar geliyor. Bu hayvanların korunmasını, güvence altına alınmasını ve nesillerinin çoğalmasını istiyoruz." dedi.
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