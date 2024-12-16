Geminbeli Tüneli'nin Tamamlanma Süreci Uzadı - Son Dakika
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Geminbeli Tüneli'nin Tamamlanma Süreci Uzadı

CHP'li Ulaş Karasu, 11 yıldır tamamlanmayan Geminbeli Tüneli'nin 2025'te biteceğini açıkladı.

16.12.2024 10:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, " Karadeniz'i Sivas üzerinden Akdeniz'e bağlayacak olan Geminbeli Tüneli, sekiz bakan gördü ve tam 11 yıldır bitirilemedi. Geçen yıl, 'Ucunda ışığı gördük' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez tünelin bitimi için 2025 yılını işaret etti. İhalesi 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldım tarafından gerçekleştirilen tünel inşaatı, yılan hikayesine döndü" dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yapımı 2013 yılında başlayan ve henüz tamamlanmayan Geminbeli Tüneli'nin durumuna ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Karasu şunları söyledi:

"Karadeniz'i Sivas üzerinden Akdeniz'e bağlayacak olan Geminbeli Tüneli, sekiz bakan gördü ve tam 11 yıldır bitirilemedi. Geçen yıl, 'Ucunda ışığı gördük' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez tünelin bitimi için 2025 yılını işaret etti. İhalesi 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldım tarafından gerçekleştirilen tünel inşaatı, yılan hikayesine döndü. Her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan Geminbeli Tüneli'nin açılışı 2025 yılına kaldı."

Tünelin ihalesi gerçekleştiğinde Binali Yıldırım Bakanlık görevinde idi. Daha sonra sırayla Lütfi Elvan, Feridun Bilgin, Binali Yıldırım, Ahmet Arslan, Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu bu görevi üstlendi. Ancak tünelin akıbeti değişmedi. 500 milyon liraya mal olan tünel için özellikle 2021 yılından bu yana, 'Gelecek sene açılacak' vaatleri hiç gerçekleşmedi. 2016'da Binali Yıldırım, tünelin açılışı için 2018 tarihini verdi. Yıl 2024 oldu. 2019'da hattın tamamlanamadığını, tünelin açılamadığını ifade ettiğimde dönemin valisi Salih Ayhan bu kez 2021 yılında tamamlanacağını ifade etmişti. Yine o dönem Bakan olan Cahit Turhan da soru önergeme verdiği cevapta 2021'de tamamlanacağını açıklamıştı. Yine geçen yıl bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sordum. 'Işığı gördük' dedi ama yine bitirilemedi. Bu yıl da yine Bakana sözünü hatırlatarak sordum. 2025 yılında bitirileceğinin sözünü verdi. Bakanın sözüne inanmak istiyoruz. Tünelin bitirilemeyişi, Sivaslı hemşehrilerimizi ciddi anlamda mağdur ediyor. 11 yıl geçti üzerinden. Bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Geminbeli Tüneli'nin Tamamlanma Süreci Uzadı - Son Dakika

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