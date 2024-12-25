Gemlik Belediyesi İş Birliğinde Başlatılan "Yetenek Sizden Destek Bizden" Projesi Kapsamında Eğitimler Sürüyor - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi İş Birliğinde Başlatılan "Yetenek Sizden Destek Bizden" Projesi Kapsamında Eğitimler Sürüyor

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Gemlik Belediyesi, Gemlik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan "Yetenek Sizden Destek Bizden" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokullarda eğitimler devam ediyor.

25.12.2024 09:29  Güncelleme: 09:34
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi, Gemlik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan "Yetenek Sizden Destek Bizden" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokullarda eğitimler devam ediyor.

"Yetenek Sizden Destek Bizden" projesine dahil olan okullarda bağlama, gitar, keman, tiyatro ve halk oyunları gibi sanat dallarında yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim alırken, engelli çocuklar da verilen futbol eğitimiyle sporla tanışıyor.

Sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla projeye her yıl 2 ilkokul, ortaokul ve lisenin eklenmesi hedefleniyor. 5 yıl içinde tüm Gemlik'teki devlet okullarına yayılması planlanan proje, daha fazla çocuğa ulaşmayı ve daha geniş bir katılım sağlamayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngör İlk ve Ortaokulu, Borusan İlkokulu, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu, Şehit Cemal İlkokulu ve Şükrü Şenol Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, sanat ve sporla buluştu.

"Çocuklarımızı olumsuz alışkanlıklardan da uzak tutuyoruz"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje, seçim döneminde sıkça dile getirdiğimiz önemli projelerimizden biriydi. Çocuklarımızı sanat ve sporla buluşturmakla kalmıyor, onları olumsuz alışkanlıklardan da uzak tutuyoruz. Projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Destek veren değerli sponsorlarımıza, yanımızda olan öğretmenlerimize ve gönüllü olarak katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik Belediyesi İş Birliğinde Başlatılan "Yetenek Sizden Destek Bizden" Projesi Kapsamında Eğitimler Sürüyor
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Güncel, Gemlik, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi İş Birliğinde Başlatılan 'Yetenek Sizden Destek Bizden' Projesi Kapsamında Eğitimler Sürüyor - Son Dakika

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