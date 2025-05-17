Gemlik'te Kadına Zorla Araca Bindirme Girişimi: 4 Tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçede 4 kişinin bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis 1. Kumsal Sokak'ta durdurduğu 31 HH 023 plakalı araçta bulunan M.D. (65), M.A. (29), M.D. (42) ve E.K'yi (40) yakaladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından zanlılardan kurtarılan K.A. (24) isimli kadın, ifadesinde saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi olan M.A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü söyledi.

Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında tabanca ile 39 mermi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler tarafından araca zorla bindirilmek istenen kadının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.