Gemlik\'te Kentsel Dönüşüm Zirvesi

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(BURSA) - Bursa'nın kentsel dönüşüm ve deprem riskinin tartışıldığı Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde sunum yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Kentimizin tarihini, yapılarımıza yansıtabilirsek, Gemlik'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Böyle bir dönüşümle Gemlik'i tercih edilen bir yaşam alanına dönüştürebiliriz" dedi.

Bursa'nın kentsel dönüşüm ve deprem riskinin tartışıldığı "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi", İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlendi. Zirvede, Başkan Deviren de dikkati çeken bir sunum yaptı.

Sunumunda Gemlik'in tarihi ve kültürel mirasına vurgu yapan Deviren, kentin geçmişinin M.Ö. 2000'li yıllara uzandığını belirtti. Deviren, "Kentimizin tarihini yapılarımıza yansıtabilirsek Gemlik'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Böyle bir dönüşümle Gemlik'i tercih edilen bir yaşam alanına dönüştürebiliriz" diye konuştu.

Başkan Deviren, kentsel dönüşüm çalışmalarına Gemlik Belediyesi'ne ait mülklerin bulunduğu 23,5 hektarlık bir alanla başladıklarını ve hedeflerinin bu projeyi siyaset üstü bir yaklaşımla hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Tescilli binalar için planlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Deviren, "Eski Gemlik Sokağı" projesiyle tarihi dokuyu canlandırmayı ve kadın girişimcileri desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Deviren, geçmişte deniz kenarında yapılan yoğun yapılaşma nedeniyle kentin nefes alamaz hale geldiğini vurguladı. Bu yoğunluğu azaltarak kentsel yaşamı dengeli bir şekilde yaymak istediklerini belirten Deviren, "Gemlik'in dönüşümü için hep birlikte hareket etmeliyiz. İnsanlara bu değişime inanabileceklerini göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Deviren, yapılan çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunarak Bakanlık düzeyinde destek arayışında olduklarını da sözlerine ekledi.