Gemlik'te Kurban Pazarı Hazır, Satışlar Başladı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi tarafından Muratoba'da kurulan kurban pazarında satışlar başladı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Gemlik Muratoba'da kurulan kurban pazarında satışlar başladı.

Belediye ekipleri de vatandaşların güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artırdı. Ekipler, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini de düzenli olarak sürdürüyor.

Alışverişten kesim işlemlerine kadar tüm sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Deviren, "Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle, hemşehrilerimizin ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Muratoba'da kurduğumuz kurban pazarı, hem alıcılarımız hem de satıcılarımız için hijyenik ve düzenli bir alan olarak hizmet veriyor. Belediye ekiplerimiz, temizlikten ilaçlamaya, güvenlikten sağlık denetimlerine kadar sahada görev yapıyor. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilmelerini amaçlıyoruz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, barış, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca pazarda emek veren celeplerimize de bol kazançlar, bereketli satışlar diliyorum" ifadelerini kullandı.