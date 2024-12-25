Gemlik\'te Özel Gereksinimli Gençler İçin Spor Programı Düzenlendi

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(BURSA)- Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediye spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen programlarda, özel gereksinimli gençler spor yapma fırsatı buluyor. Gemlik Belediyespor Kulübü antrenörü Asiye Erman'ın yönetimindeki futbol antrenmanlarında, gençler ısınma hareketlerinin ardından top sürme, pas verme ve şut çekme çalışmaları yapıyor.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen programlarda, özel gereksinimli gençler spor yapma fırsatı buluyor. Antremanı ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, gençlerle tek tek selamlaşarak, onları motive etti.

Başkan Deviren, antrenman sonunda yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Genç yaşlardan itibaren futbol ve diğer spor dallarıyla ilgilendiğini belirten Deviren, "Toplumsal alanda huzuru sağlayan şeylerin başında sanat ve spor geliyor. Belediyespor Kulübümüz aracılığıyla her geçen gün daha fazla gencimizi sporla buluşturuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz program gibi özel çalışmalarımızda da sporu toplumun her alanına taşımaya gayret ediyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.