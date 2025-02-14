Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te Başladı

Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent\'te Başladı

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, 20 ülkeden akademisyenlerle Taşkent'te yapılıyor.

14.02.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın destekleriyle Genç Akademisyenler Birliği tarafından ikincisi düzenlenen kongreye Türkiye ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkedeki farklı üniversitelerden akademisyen ve bilim insanları katılıyor.

Genç Akademisyenler Birliği Başkanı Yunus Kocabıyık, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ortak Geleceğin İnşası" temalı etkinlikte açılış konuşması yaptı.

Kocabıyık, akademisyenler arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan bu kongrenin, geçmişte dünyanın önemli bilim merkezlerinden olan Özbekistan'da gerçekleştiriliyor olmasının kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti.

O dönemde yaşayan bilim insanlarının hem Türk coğrafyalarında hem de kendi aralarında işbirliği yaparak adeta mekik dokuduğunu anlatan Kocabıyık, salonda bulunan genç akademisyenlerin tıpkı o bilim insanları gibi kendi ülkelerinden bilim yolculuğuna çıkarak aralarında bilimsel işbirliğini artırmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Bu toprakların o dönemler nasıl Harezmi, İbni Sina, Uluğbek, Ali Kuşçu, Alişir Nevai, Biruni, Fergani, Buhari ve Maturidi gibi büyük bilim insanları yetiştirdiyse bugün de Türk dünyası arasındaki bilimsel etkileşimin ve işbirliğinin nice bilim insanları yetiştireceğine gönülden inandıklarını vurgulayan Kocabıyık, "Türk soydaşlarımızla bilim alanında işbirliği yapmak, hem Türkiye'nin hem de bu topraklardaki kardeşlerimizin hem de tüm Türk dünyasının bilimde yükselmesi için önemli bir adım olacaktır." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de kongrenin ata yurdu Özbekistan'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongrenin Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Karahocagil konuşmasında, üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, kongre kapsamında Özbek üniversiteleriyle görüşmelerde bulunarak işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kocabıyık, daha sonra etkinliğe ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

İlki Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi'nin ikincisine 21 ülkedeki 120 üniversiteden 268 akademisyen ve bilim insanının katıldığını anımsatan Karahocagil, katılımcıların Türk dünyasında ekonomiden siyasete dini ilimlerden enerjiye hukuktan spora, sanattan kültüre çok farklı alanlarda Türk dünyasında yapılabilecek ortak işbirliğini ve ortak geleceği tartışacaklarını belirtti.

İki gün sürecek kongre kapsamında akademisyen ve bilim insanları farklı konularda sunumlar yapacak.

Kongre kapsamında, ortak kültürel mirasın korunması, akademik alanda işbirliği, ekonomik kalkınma projeleri, dijitalleşme ve bölgesel siyasette Türk dünyasının yeri gibi konularda bildiriler sunulacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Özbekistan, Politika, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.