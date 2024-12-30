Genç Bale Topluluğu'ndan Fındıkkıran Temsili

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Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği "Fındıkkıran" balesi, "Genç Bale Topluluğu" temsiliyle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla ilgili rüyalarının konu edildiği eser, dünyada "Junior Ballet" olarak bilinen Genç Bale Topluluğu oluşumunun Türkiye'de ilk kez sahne almasıyla izleyiciye sunuldu.

Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni Olga Pango'ın kareograflığını üstlendiği topluluk, Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi farklı ülkelerden genç dansçılardan oluşuyor.

"Çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri bir yol vermek istiyoruz"

Pango, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul Genç Bale Topluluğu'nu kuran benim ve bu bizim ilk performansımız. Bunu hiçbir sponsorumuz, desteğimiz olmadan yaptık. Tabii Süreyya Operası'ndan destek aldık. Buradan sonra Almanya'da, Makedonya'da, Romanya'da gösteri yapacağız. Topluluğumuz farklı milletlerden oluşuyor ama çoğunluğu Türk ve Türk çocukları. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Bu işe dahil olan herkese teşekkür etmek istediğini ifade eden Pango, "Çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri bir yol vermek istiyoruz. Bu tür performanslarla yapmak istediğimiz en önemli şey bu. Bundan sonra topluluğumuzu olması gerektiği gibi gerçekten geliştireceğimizi umuyorum. Bunun İstanbul ve Türk kültürünün gelişimi için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Eser bugün ile 2 ve 9 Ocak 2025'te Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Topluluğa destek vermek üzere, Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ile Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde sahnede olacak.