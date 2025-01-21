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Genç Girişimciden Küresel Başarı

Genç Girişimciden Küresel Başarı

24 yaşındaki Abdullah Karataş, Kayseri'deki kozmetik firmasıyla ihracat yapıyor ve ödül aldı.

21.01.2025 11:51
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Küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenen 24 yaşındaki girişimci Abdullah Karataş, Kayseri'de kurduğu kozmetik firmasında ürettiği çeşitli ürünleri ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarına ihraç ediyor.

Atölyesinde oda ve yastık spreyi ile çeşitli kokulu ürünler üreten genç girişimci Karataş, 2024'te Kayseri MÜSİAD Şubesince "En Genç Girişimci" ödülüne layık görüldü.

Abdullah Karataş, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri ticaretle uğraştığını söyledi.

Karataş, 8. sınıfa giderken kiraladığı makineyle çektiği fotoğrafları kendi logosunu kullanarak sattığını belirtti.

Bir dönem de sosyal medya üzerinden saat sattığını, Kovid-19 salgını döneminde ise dezenfektan ve kolonya sektörüne girdiğini anlatan Karataş, "Kokuları çok sevdim ve merakımın olduğunu fark ettim. Kokularla ilgili ürünler geliştirdiğimde mutlu olduğumu hissettim. 4-5 yıl önce koku ve kozmetik ürünler geliştirmeye başladım, önce fason üretimler yaptırıyordum. Sonra ortaklıklarım başladı ve 2,5 yıldır Kayseri'de kendi markamızla üretim yapıyoruz. Erciyes Teknopark bünyesindeki AR-GE merkezimizde bitkisel koku ve kozmetik bitkisel ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"ABD ve Avrupa'ya kendi markamızla ürünlerimizi ulaştırıyoruz"

Oda ve uyku spreyi, akıllı süpürge suları gibi ürünler ürettiklerini ifade eden Karataş, yurt dışındaki markaların benzerleri üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Amaçlarının sadece oda spreyi ya da koku ürünleri satmak olmadığını vurgulayan Karataş, bu ürünleri katma değerli şekilde markalaştırarak tüketiciye doğru şekilde ulaştırmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2024 yılında 35 farklı fuarı ziyaret ettik, 10 fuarda yer aldık ve stant açtık. Geri dönüşler çok güzel oldu, ihracat potansiyellerini keşfettik. Şu an İngiltere ve ABD pazarına Amazon'dan satış yapıyoruz. Zincir mağazalara ürünlerimizi gönderiyoruz. Fason üretimle Irak, Orta Doğu ve Afrika pazarına ihracatımız devam ediyor. ABD ve Avrupa'daki müşterilerimize kendi markamızla ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ürünlerimizi bitkisel ve kozmetiği birleştirerek ortaya çıkarıyoruz. Fesleğen, nane yağı içeren bir ürün oluşturduk, gayet başarılı sonuçlar aldık."

Kaynak: AA

Abdullah Karataş, Teknoloji, Karataş, İhracat, kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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