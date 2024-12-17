Genç, Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Genç, Heimlich ile Kurtarıldı

Erzincan'da şeker boğazına kaçan genç, iş yeri sahibi tarafından müdahale ile kurtarıldı.

17.12.2024 17:53
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Erzincan'da soluk borusuna şeker kaçan genç, Heimlich manevrasıyla iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı.

Halitpaşa Caddesi'ndeki bir kuru yemişçide A.Y'nin boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken ve hareketleriyle durumunu anlatmaya çalıştığı iş yeri sahibi M.A. tarafından A.Y'ye müdahale edildi.

İş yeri sahibi Heimlich manevrasıyla şekeri çıkartarak A.Y'nin yeniden nefes almasını sağladı.

M.A'nın gence müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç, Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika

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