Genç Kazada Ölüme Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika
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Genç Kazada Ölüme Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası

Nevşehir'de meydana gelen kazada bir gencin ölümüyle sonuçlanan olayda sürücü 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı.

17.04.2025 16:38
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Nevşehir'de otomobiliyle çarptığı iki gençten birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.S.K. (20) savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Sanık avukatı da kazanın gerçekleştiği yolda hız sınırıyla ilgili uyarı olmadığını iddia ederek, sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme başkanından maktulün anne ve babasına tepki

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada "Adalete güveniyorum. 17 yıllık emeğim heba oldu" diyen Tuğrul Arda Teryaki'nin annesi ve babasının duruşmaya katılmamasına tepki gösterdi.

"Arda için adalet istiyoruz' diyenler nerede?" ifadesiyle tepkisini dile getiren mahkeme başkanı, ailenin şikayetten vazgeçmiş olmasının verilecek kararı etkilemeyeceğini, adaleti dışarıda arayanların kendi aralarında girdiği iddia edilen maddi pazarlıkların utanç vesilesi olduğunu belirterek, "Sizler dışarıda neyin pazarlığını yaparsanız yapın, yargının kararı değişmeyecek. Dün Arda için adalet isteyenler, bugün duruşmaya bile gelmedi." dedi.

Sanık İ.S.K'ye "taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Olay

Nevşehir'de İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta, Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Tuğrul Arda Teryaki (17) ile Ekrem Korkutmaz'a (18) çarpmış, Teryaki ve Korkutmaz Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Teryaki, 14 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü İ.S.K. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Kazada Ölüme Sebep Olan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika

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