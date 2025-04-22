Genç Kız Saldırıyı Durdurdu

BURSA'da, sokakta darbedilen kişiyi gören genç kız, olayı sonlandırıp, saldırganlara da tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 3 şüpheli, sokakta karşılaştıkları kişiyi darbetti. Bağrışları duyan genç bir kız, şüphelilerin yanına gidip kavgayı ayırdı ve ardından tepki gösterdi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.