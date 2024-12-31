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Genç Parti'den Ekonomi Tepkisi

Mataracı, AKP'nin 2024 ekonomi politikalarını eleştirerek halkın zor günler geçirdiğini belirtti.

31.12.2024 10:48
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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Mataracı, iktidarın 2024 yılında uyguladığı ekonomi politikalarına tepki göstererek, "AKP'nin politikaları ile kabus gibi geçen 2024 yılında cüzdanlar boşaldı, ocaklar söndü. Akıl ve rasyonalite dışı söylemler yüzünden milyonların mutfağında tencere kaynamaz hale geldi" dedi.

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Mataracı, 2024 yılını ekonomi politikaları ve sonuçları çerçevesinde değerlendirdiği yazılı açıklamasında, yurttaşın yılı güç bela tamamlayabildiğini vurguladı. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sosyal devlet olma vasfından günden güne uzaklaştıran iktidar, vatandaşları açlığa ve ekonomik darboğaza mahkum etti" diyen Mataracı, açıklamasında şunları kaydetti:

"'Faizi indireceğiz enflasyon da inecek' gibi bilim, akıl ve rasyonalite dışı söylemler yüzünden milyonların mutfağında tencere kaynamaz hale geldi. Asgari ücret ve emekli maaşı ne açlık, ne de yoksulluk sınırını yakalayabiliyorken doğalgaza, elektriğe, akaryakıta, köprü ve otoyollara peş peşe fahiş zamlar uygulandı. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 sınırının kaldırılmasıyla devlet elini bir kez daha yurttaşların üzerinden çekti. Her gün ev sahipleri ile kiracılar birbirini boğazlarken, iktidar bu kavgaya 'dur' dememeye ant içti. İmam hatiplere mecbur bırakıldığı için evlatlarını özel okula göndermek isteyen aileler milyon liralık ücretlerle karşı karşıya kaldı. Özel okul ücretlerini karşılayamayan milyonlarca evladımız, tarikat ve cemaatlerin öykündürüldüğü imam hatiplerin kucağına bırakıldı. Enflasyonist ortamdan en çok da gıdalar etkilendi! Taze sebzelere yüzde 125 zam geldi; çocuklar yatağa aç girdi. Sözün özü, halkın sırtından alınan para yandaşlara gitti. AKP'nin politikaları ile kabus gibi geçen 2024 yılında cüzdanlar boşaldı, ocaklar söndü."

Toplumun birçok kesiminde depresif belirtilerin ekonomik gerekçeler yüzünden arttığına vurgu yapan Genç Partili Mataracı, "Çocuklar, gençler, kadınlar… Herkes mağdur olmuş durumda. Keza aynı şekilde emeklilerimiz de öyle. Yıllarca bu ülke için çalışan, üreten, emek verenlerimiz bugün en zor günleri yaşayanlar oldu" diye konuştu.

"Türkiye'de Emeklilerin Ekonomik Gücü ve Sosyal Yaşamı: Eğilimler ve Gerçekler" araştırmasının sonuçlarını hatırlatan Erhan Mataracı sözlerini, şöyle tamamladı:

"Araştırmalar da açıkça gösteriyor. Emeklilerin yüzde 70'i genel olarak hayatından, yüzde 99'u ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarından memnun değil. Geçinemiyorlar, karınlarını doyurmak için yapacakları mutfak alışverişi için bile market market gezip ucuzluk araştırması yapıyorlar. Hayat boyu süren emeğin karşılığı bu mu olmalıydı? Halkın 2025 yılı için siyaset kurumundan tek bir isteği var. Aşın, işine karışılmaması. Ekonomik reformların yapılması, maaşların düzenlenmesi, refah seviyesinin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiği açıktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Mahkum, Mahkum, Son Dakika

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