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Genç Tarım Orman Elçileri Programı Kırşehir'de

Genç Tarım Orman Elçileri Programı Kırşehir\'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite öğrencileri için 'Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi' düzenledi.

25.12.2024 19:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı "Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi" programı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, gençlerle buluşarak istişareler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere okudukları bölümün Türkiye için hayati bir branş olduğunu belirten Çolakoğlu, bu kapsamda bakanlık olarak Tarım Orman Gençlik Konseyi kurduklarını ifade etti.

Gençlerden bakanlığın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip etmelerini isteyen Çolakoğlu, ilgili alanlarda staj imkanlarından faydalanabileceklerini dile getirdi.

Doğru bilgi ve eğitimler için çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çolakoğlu, birim olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da ziraat alanında öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini ve alanlarında daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Tarım Orman Elçileri Programı Kırşehir'de - Son Dakika

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