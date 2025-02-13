GençBizz Girişimcilik Zirvesi Trabzon'da - Son Dakika
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GençBizz Girişimcilik Zirvesi Trabzon'da

GençBizz Girişimcilik Zirvesi Trabzon\'da

Trabzon'da düzenlenen zirvede gençlerin 21. yüzyıl becerileriyle donatılması hedeflendi.

13.02.2025 13:46
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Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'nca düzenlenen "GençBizz Girişimcilik Zirvesi" gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Bayram Gaygusuz, bakanlık olarak gençleri sadece akademik başarı odaklı değil, 21. yüzyıl becerileriyle donatmış olarak yetiştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında beceri setlerinin kazanımına yönelik bir eğitim modeli yer aldığını aktaran Gaygusuz, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız öğrencilerin teorik kavramları, formülleri ezberlemesinden çok bunları hayatın içinde işleyerek kazanmaları. Burada GençBizz programında yapılan da benzer bir şey. Sizler bir program kapsamında, süreç kapsamında bazı becerileri kazanıyorsunuz. Bu programın en büyük kazanımı bu. Bir amaç doğrultusunda, bir süreç doğrultusunda, bir motivasyon doğrultusunda aslında bu programın içerisinde eleştirel düşünme, işbirliği, kendinizi, eğilimlerinizi tanıma, farklı düşünceleri eleştirebilme ve kendi düşüncelerinizi de eleştirebilme, yeni fikirler ortaya çıkarma gibi birçok beceriyi de öğrenmiş oluyorsunuz."

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören ise GençBizz lise girişimcilik programının bir deneyim programı olduğuna işaret etti.

"Çözüm üreten gençler olmasını istiyoruz"

Genç Bizz lise girişimcilik programının bir yarışma programı olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları aktardı:

"Kendinizi bir yarışın içerisinde hissetmemenizi ve her anınızda bir şeyleri öğrenmenizi, bir işin ortaya çıkmasında nelerin etken olduğuyla ilgili süreçleri anlamak için mümkün olduğu kadar aktif olmanızı, hata yapmanızı, hata yapmaktan korkmamanızı ve her şeyi deneyimlemenizi istiyoruz. Buradaki her gencin sorunun bir parçası değil çözümün bir parçası olmasını istiyoruz. Mazeret üreten değil, çözüm üreten gençler olmasını istiyoruz. İş hayatının bugün yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi bu."

Programda, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Teknokent Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı, Manpower Türkiye Genel Müdürü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesi Feyza Narlı, Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, Ford Otosan Dönüşüm Lideri Erhan Köseoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı Barış Karakullukçu da yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, trabzon, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel GençBizz Girişimcilik Zirvesi Trabzon'da - Son Dakika

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