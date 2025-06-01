Gençlere Yeni Konut Projesi Müjdesi - Son Dakika
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Gençlere Yeni Konut Projesi Müjdesi

Gençlere Yeni Konut Projesi Müjdesi
01.06.2025 12:49
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Bakan Kurum, gençlere yönelik yeni konut projeleri ve sosyal konut sayısını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, memleketi Konya'yı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde Gençlik Buluşması'na katıldı. AK Parti Konya Gençlik Kolları'nın düzenlediği programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de yer aldı. Gençlerle sohbet edip sorularını cevaplayan Bakan Kurum, tecrübelerini paylaştı. Kurum, "Bu şehrin evladı olarak sizlere layık olabilmek için 81 ilde çalışıyoruz, çabalıyoruz. Amacımız, umudumuz, hayalimizde sizlere çok daha güzel bir gelecek sunmak. Arzumuz ülkemizin Türkiye Yüzyılı'nda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış teknolojiyle birlikte sanatta, eğitimde, kültürde çok daha iyi imkanları size tanımış bir ülke haline gelmesidir" ifadelerini kullandı.

'1,5 MİLYON SOSYAL KONUTU 81 ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK'

Ardından soruları yanıtlayan Kurum, bir öğrencinin, Bakanlığın gençleri ev sahibi yapmaya yönelik yeni bir projesi olup olmadığını sorması üzerine, "Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz" diye cevap verdi.

'DEPREM BÖLGESİNDE MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ; VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAK'

Deprem bölgesinde hiç kimseden 'Devlet nerede, niye bu işleri yapmıyor?' sorusunu duymadığının altını çizen Bakan Kurum, "Devlet nerede, niye gelmiyor'dan ziyade, 'Allah devletimize zeval vermesin' kelimesini duydum. Başka hiçbir şey duymadım. O yüzden çok büyük bir millete sahibiz, gönlü geniş yüreği büyük bir milletimiz var" dedi.

Deprem bölgesindeki en büyük motivasyonunun verilen sözleri yerine getirmek olduğunu ifade eden Kurum, "Nasıl daha önceki afetlerde biz bu işleri yaptıysak şimdi de Allah'ın izniyle inşallah bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız; sizlere teslim edeceğiz' dedik. Bu sözü verdik. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Çocuklarımla o bölgeye gittiğimde, ziyaret ettiğimde orada yapılan evleri, iş yerlerini gördüğümde sokakta gezerken 'Allah razı olsun, sizin de burada emeğiniz var' demeleri, bize dua etmeleri bizim için en büyük mutluluk olacak. Sizlerden yapılan çalışmaları iyi anlamanızı istiyoruz. Bu başarı devletimizin başarısıdır, o yüzden devletimizle gurur duyun. Devletimizin gücüyle gurur duyun ve bunu her yerde göğsünüzü gere gere anlatın. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşılığında böyle aksiyonu alabilen bir devletle, milletle karşılaşamazsınız. Biz güçlü bir devletiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında 86 milyon kardeşiz" diye konuştu.

Aralarında deprem bölgesinden gelen gençlerin de bulunduğu grubun müzik performansını dinleyen Bakan Kurum, 'Konyalım' türkünü istedi. AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek'in moderatörlüğünü yaptığı programda, çevrim içi bilgi yarışması da düzenlendi. Kurum, kendiyle ilgili sorularda gençlere tüyo verdi. Bakan Kurum, Konya programı kapsamında 'Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi' ile yeniden inşa edilen 495 iş yerinin bulunduğu Mevlana Meydanı'nı da ziyaret etti. Kurum, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşırken vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Murat Kurum, Politika, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

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