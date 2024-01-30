Gençlerin kızak keyfi kamerada

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Gevaş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen gençler, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar. Yaşları 13 ile 25 arasında değişen gençler, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirdiler. Kızak keyfinin çocukluktan gelen ve her daim sevilen bir aktivite olduğunu belirten Mahmut İdiz, "Geçen senden beri kurak geçiyordu. Yağsa da hemen eriyordu. Şimdi çok şükür kar yağdı. Bizde çocukluğumuza geri döndük. Bir yıldır kızaklarımız içerdeydi. Onlar da bizim gibi paslanmıştı. Pasını aldık" dedi.

Geçmişte büyüklerinin kaydığı sokakta şimdi kendilerinin kaydığını belirterek, "Her sene kış mevsiminde beklediğimiz bir andı. İki gündür kar yağdı. Biz de işimizi, gücümüzü bırakıp kızak kaymaya geldik. Küçüklüğümüzden beri kış mevsiminde hep kızak kayıyoruz. Bazen gece saatlerinde de kızak kaydığımız oluyor" ifadelerini kullandı.