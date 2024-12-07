Gençlik Anıtkabir'de Buluştu

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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) Çağdaş Gençlik 16'ncı Geleneksel Anıtkabir Buluşması bugün yapıldı. Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Ali Çolak, Anıtkabir Özel Defteri'ne; "Bize olan güvenini boşa çıkarmayacak, özgürlük ve eşitlik dolu bir ülke yaratmak için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içeriz" yazdı.

ÇYDD Çağdaş Gençlik Geleneksel Anıtkabir Buluşması'nın 16'ncısı, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi, ÇYDD Ankara şubeleri ve Gençlik Birimleri'nin yürütücülüğünde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi'nin katkılarıyla bugün gerçekleştirildi. Anıtkabir'de düzenlenen programa, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve 100'e yakın ÇYDD şubesinden gelen 3 bin 500'ten fazla genç katıldı.

Sabah saatlerinde Tandoğan Meydanı'nda buluşan Çağdaş Gençlik, Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüyüşe başladı. Sonrasında, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği" yazılı çelenk resmi törenle Mozole'ye bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından, Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Ali Çolak, Çağdaş Gençlik'in Cumhuriyet'i korumak ve Atatürk'e bağlılık konusundaki kararlılığını belirterek Anıtkabir defterini imzaladı.

Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Çolak, "Gençliğin Mesajı" başlığıyla Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ebedi Başkomutan, bugün, cemaat yurtlarına mahkum edilmiş, eğitimde fırsat eşitsizliğini iliklerine kadar hisseden, sosyal hakları kısıtlanmış, yıllarca verdiği emeğin karşılığı 'Giderlerse gitsinler' sözüyle yok sayılmış; ekonomik, siyasi ve daha birçok sebeple aydın beyinlerini birer birer kaybeden bu yurdun fertleri, Çağdaş Gençlik olarak huzurundayız! İsminin anılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç gerekçesi sayıldığı bu karanlık günlerde, bizler, senin emanetinin yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Laikliğe açıkça meydan okunan, eğitim kurumlarını tarikat ve cemaatlerin kuşattığı bu dönemde, Laik Cumhuriyet'i savunma kararlılığımızdan asla vazgeçmiyoruz. Her gün ülkemizin dört bir yanında kadınlar katledilirken, 'Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil; omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyerek kadınların haklarını ve onurunu savunuyoruz. Anayasal düzenin dahi tartışmaya açıldığı bu süreçte, 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı, İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır' ilkelerini hatırlatmak ve bu değerlere sahip çıkmak, vazgeçilmez sorumluluğumuzdur. Bugün vatanın dört bir yanı terör örgütleriyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne kasteden odaklarla çevrilmiş olabilir; ülkenin demografik yapısını bozma hedefiyle milyonlarca düzensiz göçmen ülkemizin kalbine yerleştirilmiş olabilir. Başta ekonomi ve eğitim olmak üzere, halkın refahını hiçe sayan yanlış politikalar bu sorunları derinleştirse de bizler, Cumhuriyet değerlerini ve milletimizin bağımsızlık mücadelesini geleceğe taşımaya kararlıyız. Biz, 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' şiarıyla adaleti rehber edinen, laik ve demokratik değerlere bağlı, bağımsızlık ateşiyle yanıp tutuşan gençleriz. Senin ilkelerinden ve Türkan Hoca'mızın rehberliğinden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkıyor, aydınlık yarınlar için mücadeleden asla geri durmuyoruz. Bugün, Çağdaş Gençlik olarak 16'ncı kez huzurunda, hiçbir zorluğa boyun eğmeden, hep birlikte daha iyi bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kürsüden bir kez daha ilan ediyoruz: Bize olan güvenini boşa çıkarmayacak, özgürlük ve eşitlik dolu bir ülke yaratmak için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içeriz! Çünkü bizler biliyoruz ki, 'Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.' Her geçen gün büyüyen şükran ve tarifsiz bir hasretle…"