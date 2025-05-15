Gençlik Haftası Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik Haftası Coşkusu Başlıyor

Gençlik Haftası Coşkusu Başlıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.

15.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 21 Mayıs'a kadar sürecek olan Gençlik Haftası boyunca festivaller düzenlenecek. Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a götürülecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda coşkuyla kutlanacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 15-21 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla 81 ilde "Türkiye'nin Gücü Gençliği" mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri düzenlenecek. Her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşturulacağı festivallerde; atölyeler, spor etkinlikleri, genç sanatçı performansları, çocuk aktiviteleri ve sporcu gösterileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Gençlik Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa'dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, ilk olarak İstanbul'da buluşacak. Temsilci Gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihimizde önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinde ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret edecek.

GENÇ MÜHENDİSLER, TCG ANADOLU İLE İSTANBUL'DAN SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası için bu yıl özel bir program hazırlandı. Ülke genelindeki üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a götürülecek. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de tarihi önemi olan 19 Mayıs ruhu anlatılacak.

Gençleri taşıyacak olan TCG Anadolu Gemisi, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Gençler, Samsun'da düzenlenecek olan kutlama programlarına katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLER VE SPORCULARLA BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Temsilci gençler, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Gençlik Haftası, Etkinlikler, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Haftası Coşkusu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor

17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:13
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 18:42:07. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlik Haftası Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.