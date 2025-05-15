Gençlik Haftası Coşkusu Başlıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 21 Mayıs'a kadar sürecek olan Gençlik Haftası boyunca festivaller düzenlenecek. Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a götürülecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda coşkuyla kutlanacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 15-21 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla 81 ilde "Türkiye'nin Gücü Gençliği" mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri düzenlenecek. Her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşturulacağı festivallerde; atölyeler, spor etkinlikleri, genç sanatçı performansları, çocuk aktiviteleri ve sporcu gösterileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Gençlik Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa'dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, ilk olarak İstanbul'da buluşacak. Temsilci Gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihimizde önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinde ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret edecek.

GENÇ MÜHENDİSLER, TCG ANADOLU İLE İSTANBUL'DAN SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası için bu yıl özel bir program hazırlandı. Ülke genelindeki üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a götürülecek. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de tarihi önemi olan 19 Mayıs ruhu anlatılacak.

Gençleri taşıyacak olan TCG Anadolu Gemisi, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Gençler, Samsun'da düzenlenecek olan kutlama programlarına katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLER VE SPORCULARLA BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Temsilci gençler, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek.