Gençlik ve Spor Bakanı Merih Demiral'a Destek Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek verdi.
Bakan Bak, X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.
2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın iki golünü de kaydeden Merih, bozkurt işareti yapmıştı.
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