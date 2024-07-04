Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kota alan milli sporcuları tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, atletizm branşında olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan yedi milli sporcuyu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında, "Dünya Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan milli atletlerimiz Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez'i tebrik ediyorum. Sporcularımıza, ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpik sıralamaya göre 7 kotanın daha alınmasıyla atletizmde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcu sayısı 15'e yükseldi.