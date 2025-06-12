Genelkurmay Başkanı Gürak, Şam'da Suriye İle Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, görüşmede Ebu Kasra ile Gürak, ortak çıkarlar doğrultusunda savunma alanında işbirliğini artırma ve iki ordu arasındaki koordinasyonu geliştirme konularını ele aldı.

SANA'da paylaşılan görsellerde, heyetle beraber Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun da yer aldığı görüldü.