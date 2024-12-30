Genelkurmay Başkanı Gürak, TCG Oruçreis Fırkateyni\'nde İncelemelerde Bulundu

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberindeki heyetle beraber, TCG Oruçreis Fırkateyni'nde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Donanma Komutanlığı ve TCG Oruçreis Fırkateyni'nde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş; Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapımı devam eden denizaltıları incelemiştir" ifadeleri kullanıldı.