Genelkurmay Başkanı Kadıoğlu ABD'de Tatbikatta

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD'de Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında; 10- 21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na 5 adet F-16 uçağı ve 71 personel ile katılan 3'üncü Ana Jet Üs 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığının unsurlarını ziyaret ederek inceleme ve denetlemede bulundu. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, sonrasında ise tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı."