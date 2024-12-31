Genelkurmay İkinci Başkanı Gazileri Ziyaret Etti

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Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Bakımevi'ndeki gazileri ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Bakımevi'nde bulunan gazilerimiz ve ailelerini ziyaret etti. Sayın Milli Savunma Bakanımız ve TSK komuta kademesinin selamlarını ve iyi seneler dileklerini iletti."