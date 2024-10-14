Georgia\'da Uçak Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Georgia eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Savannah kentinde bir yerleşim bölgesine küçük uçak düştü.

Kazada uçağın pilotu yaşamını yitirirken,1 yolcu hafif yaralandı. Uçağın düştüğü bölgede kimse zarar görmedi.

Federal Havacılık İdaresi, nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı.