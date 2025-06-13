Gerasimov, Batı Askeri Grubu'nu Teftiş Etti

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Batı Askeri Grubu'nu teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Rusya'nın Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Grubun askeri görevleri yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanı Sergey Kuzovlev ve diğer askeri yetkililer cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri cephede elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.