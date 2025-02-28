Gerasimov Ukrayna'da Batı Askeri Grubu'nu Denetledi

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'daki savaşta görev alan Batı Askeri Grubu'nu denetlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Rusya'nın Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Birlikleri denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanları cephedeki durum ve birliklere verilen görevlerin yerine getirilmesi süreci hakkında bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri cephede elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlarda bulundu.