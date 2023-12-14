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Gercüş'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Gercüş\'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
14.12.2023 - 16:27,
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Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Fuara, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Edip Ekmen, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı 15 projenin sergilendiği fuarda konuşan Kaymakam Öztaş, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Öztaş, "Düşündüklerimizi hayata geçirmeyi bu şekilde öğrenebiliriz. Yine bu çalışmalar çözüm bekleyen değil, çözüm üreten, hizmet sunan bir nesil yetiştirmeye de katkı sağlayacaktır. Bu yaptığımız projelerin gelecekte icatlara dönüşmesini, ülkeye, millete katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.

Proje yürütücüsü matematik öğretmeni Elif Genç de TÜBİTAK'a sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Genç, "Öğrencilerimiz bilimle tanışmış oldu. Öğrencilerimiz gayet güzel çalışmalar yaptı, kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler açılışı yapılan fuarda hazırladıkları projeleri ziyaretçilere tanıttı.

Kaynak: AA
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