Gercüş'te Geleneksel Pirinç Hasadı - Son Dakika
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Gercüş'te Geleneksel Pirinç Hasadı

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Gercüş'ün Gönüllü köyünde imece usulü orakla pirinç hasadı yapılıyor, köylüler işbirliği ile çalışıyor.

13.10.2024 10:41
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Gercüş'te imece usulü orakla pirinç hasadı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çiftçiler, pirinç hasadını asırlardır atadan geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli oluşundan dolayı Anadolu'da ilk uygarlıklardan beri kullanılan ilk tarım aletlerinden olan orak ile günün ilk ışıklarında tarlalarına gelen köyün sakinleri aksam gün batımına kadar tarlada mesai yapıyor.

Gönüllü köyünde yaklaşık 100 yıldır ekilen pirinç, köylülerin yardımlaşması ile oraklarla biçiliyor. Biçilen çeltikler, düz alana seriliyor. Daha sonra traktörle çeltikleri çiğneyen köylüler, pirinci çeltikten ayırıyor. Bir hafta boyunca güneşte kurutulan pirinç, değirmende kabuklarından sıyrılarak sofra için hazır hale getiriliyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Yavuz, babasına yardıma geldiğini belirterek, "İlk başta tarla sürülüyor sonra çamur haline getirilip tohumlar atılıyor. Daha sonrada su ile bu hale geliyor. Su olmadan pirinç olmaz. Oraklarla pirinç hasadını yapıyoruz. Herkes oraklarla gelip yardım ediyor. Bu köyde pirinç hasadı imece usulü yapılıyor. Tadı Çok güzel, tamamen organiktir" dedi.

İsmail Kavak ise, oraklarla pirinç hasadı yaptıklarını ifade ederek, "Burada oraklarla biçip boş ve düz bir araziye at ve eşeklerle biçtiğimiz pirinci seriyoruz. Daha sonra traktörle üstünden geçiyoruz. Bu işlemlerin ardından ayıklayıp kurumaya bırakıyoruz. Bir hafta kuruduktan sonra değirmene götürüyoruz. Oraklarla biçmek Ttbi ki de zor iş. Köylüler birbirine yardım ettikleri için bizim için kolay oluyor" şeklinde konuştu.

Salih Kavak da, "Engebeli araziler olduğu için traktörler giremiyor. Gönüllü köyünde çoğu tarlanın içerisine traktör giremediği için asırlardır oraklarla pirinç hasadını yapıyoruz ve hayvanlarla çift sürüyoruz. Yüz yıllardır bu köyde pirinç ekiliyor. İmece usulü ile köylüler birbirine yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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