Gercüş\'te Kar Yağışı ile Çocukların Mutluluğu

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BATMAN'ın Gercüş ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Gercüş'te gece kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, park ve caddelerde yol temizleme çalışması yaparken, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Okul müdürü Ülkü Sözen de çocuklara eşlik etti. Müdür Sözen, "Çok heyecanlıyız. Burası sıcak iklim olduğundan dolayı pek fazla kar yağmıyor burada. Çocuklar çok sık karla karşılaşmıyorlar. Ondan dolayı biz büyükler de çok heyecanlıyız. Sabah okul zili çalmadan çocuklarla kar topu oynadık. Zaten bir klişe vardır, 'karın yağmasına en çok çocuklar sevindi' diye. Şu an çocuklar çok mutlu, hiç derse girmek istemiyorlar. Biz de bugün onları çok zorlamıyoruz. Beraber kar topu oynuyoruz" dedi.