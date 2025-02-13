Gerede\'de Ahşap Ev Yangını

Bolu'nun Gerede ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Havullu köyü Merkez Mahalle'de yaşayan Abdullah O'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sördürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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