Gerede'de Sondaj Çalışması Sırasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gerede'de Sondaj Çalışması Sırasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde su tespiti için sondaj çalışması yapan ekip ile köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Gerede Belediye Başkanlığı ilçeye yeni su kaynaklarının kazandırılması için çeşitli bölgelerde tespit çalışması başlattı.

07.08.2024 14:34
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Bolu'nun Gerede ilçesinde su tespiti için sondaj çalışması yapan ekip ile köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Gerede Belediye Başkanlığı ilçeye yeni su kaynaklarının kazandırılması için çeşitli bölgelerde tespit çalışması başlattı.

Yünlü Yaylaları mevkisinde taşeron firma tarafından sondaj yapıldığı sırada bölgedeki yaylaları kullanan köylülerden bir grup iddiaya göre çalışmayı engellemeye çalıştı.

Sondaj yapan M.B. ve R.B. ile köy sakinleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sondaj yapan 2 kişi ile 4 köy sakini yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gerede'de Sondaj Çalışması Sırasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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