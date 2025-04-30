Gerenlik Koyu İhalesi İptal Edildi - Son Dakika
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Gerenlik Koyu İhalesi İptal Edildi

Gerenlik Koyu'ndaki yapılaşma ihalesi, evrak eksikliği nedeniyle iptal edildi. Halkın tepkisi işe yaradı.

30.04.2025 13:19
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1) GERENLİK KOYU'NU YAPILAŞMAYA AÇACAK İHALE İPTAL EDİLDİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde doğa harikası, el değmemiş koylardan biri olan Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekarelik orman arazisinde, 1190 metrekare alanda yapılaşma izni de bulunan 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesi, dosyadaki evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekare orman arazisinin, 'Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edileceği duyuruldu. İhale dosyasına göre; 77 bin metrekarelik orman arazisinde lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor.

'DENİZ KİRLENİR' UYARISI

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Gerenlik Koyu'nun ihale dosyasında kurum ve kuruluşlara ait görüşlerde; Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, bölgede kanalizasyon hattı ve içme suyu tesisinin bulunmadığı, ASAT tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanamayacağı, bölgede altyapı olmadığı için Gerenlik Koyu'nun da bulunduğu alanda orman parkı adıyla plaj işletmesi açılması durumunda deniz suyunun da kısa sürede kirleneceği vurgulandı.

BÖLGE HALKINDAN TEPKİ

Koyun özel bir işletmeye verilmesine karşı çıkan bölge halkı ve tur teknecileri, dün ihalenin yapılacağı Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dr. Osman Alpay Eğitim Merkezi önünde toplandı. Bina girişinde vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süre sonra ihalenin iptal edildiği duyuruldu. Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekarelik orman arazisinde, 1190 metrekare alanda yapılaşma izni de bulunan 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesi, dosyadaki evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

'HALKIMIZIN ZAFERİDİR'

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, saat 09.30'dan itibaren ihalenin yapılacağı Kaş Orman işletme Müdürlüğü binası önünde toplandıklarını belirterek, ihalenin görülmeye başlandığı ancak dosyada evrak eksikliği bulunması nedeniyle ihalenin iptal olduğunu kaydetti. İhaleye iki firmanın girdiğini belirten Akoy, "Biri Kaş'tan, diğeri Urfa'dan. Arkadaşlara söyledik, 'Bu alan, Birinci Derecede Sit Alanı'dır. Bu alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi'dir. Bu alan; halkın kullandığı, parasız gittikleri, parasız girebildikleri ve günlerini geçirebildikleri son kalan iki koydan biridir' dedik. Buna rağmen ihaleye girdiler. İhale iptal oldu. Bu iptal ne kadar evrak eksikliğinden görünüyor olsa da aslında halkımızın alanlarına sahip çıkması sebebiyle geri çekiliyorlar. Kimse köylünün hakkını aramasaydı, kimse ormanın hakkını aramasaydı; bu ihaleler olup bitiyor zaten. Halkımızın zaferidir. Kaş halkı her yerden, Kınık'tan, Ova, Kalkan, Bezirgan, Yeşilköy'den gelip alanlarına sahip çıkmıştır. Halkımız bir zafer daha kazanmıştır" dedi.

'KAŞ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Bu ihalenin üçüncü olduğunu anlatan Akoy, daha önce Bezirgan'da 'Konaklamasız Orman Parkı' ihalesi yapıldığını, dava açarak iptal ettirdiklerini kaydetti. İkincisinin Pınarbaşı'nda çam ormanı içindeki alan için gerçekleştiğini, evrak eksikliği nedeniyle o ihalenin de iptal edildiğini belirten Akoy, "Şimdi üçüncüsünü de iptal ettirmiş oluyoruz. Halkımıza, alanlarına sahip çıkan gerçek vatansever Kaş halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gerenlik Koyu İhalesi İptal Edildi - Son Dakika

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