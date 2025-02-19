Geri Dönüşümlü Ürünler İade Edilecek - Son Dakika
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Geri Dönüşümlü Ürünler İade Edilecek

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Bakan Yumaklı, geri gönderilen ürünlerin analiz edilerek iade edileceğini açıkladı.

19.02.2025 13:04
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(TBMM) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gümrüklerden geri dönen ürünlere ilişkin "Eğer herhangi bir olumsuzluk varsa bunlar iade edilir. Bunun dışında bizi endişeye sevk edecek herhangi bir şey söz konusu değil. Biz sadece ülkemizden gidenleri değil, gelenleri de aynı şekilde analiz etmeye devam edeceğiz. Bu ürünler mahrecine iade edildi. Zaten ülkeye sokmadım ki imha edeyim. Bizim ne gönderdiğimiz, ne de aldığımız ürünlerde analiz metotlarıyla ilgili herhangi bir toleransımız olmayacak" dedi.

AK Parti grup toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yumaklı, gümrüklerden, içerdikleri pestisit, aflatoksin gibi zararlı maddeler nedeniyle geri gönderilen ürünlerle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Nasıl kendi ihraç ettiğimiz ürünleri ilgili ülkeler kendi standartlarına göre, şartlarına göre denetliyorlarsa, aynı şekilde biz de ülkemize giren tarımla alakalı hatta ormanla alakalı ne varsa onlarla ilgili gerekli analizleri yapıyoruz. Bu süreç sıfır toleransla devam ediyor. Bizim açımızdan olumlu olmayan ürünler de bu şekilde tespit edildi ve iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil. Farklı zamanlarda, farklı ürünlerde ülkemize ürünler gelebiliyor. Bunların ülkemize girişi yapılmadan, analizleri tamamlanır, sağlık sertifikaları ile karşılaştırılır. Eğer herhangi bir olumsuzluk varsa bunlar iade edilir. Bunun dışında bize endişeye sevk edecek herhangi bir şey söz konusu değil. Biz sadece ülkemizden gidenleri değil, gelenleri de aynı şekilde analiz etmeye devam edeceğiz. Bu ürünler mahrecine iade edildi. Zaten ülkeye sokmadım ki imha edeyim.

Bizim ne gönderdiğimiz, ne de aldığımız ürünlerde analiz metotlarıyla ilgili herhangi bir toleransımız olmayacak. Geriye dönen ürünlerin tamamının pestisitten kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Daha önce de ifade ettik. Bunların bir kısmı da aflatoksin dediğimiz küflenmeye bağlı üründe meydana gelen değişiklikler olabiliyor. Biz bunlarla ilgili de bütün denetim süreçlerini daha da sıkılaştırdık. Eğer herhangi bir firmanın ikiden fazla ürünü geri dönmüşse, biz ona paketleme tesisinde, tarlada ve gümrükte yeni analiz yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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