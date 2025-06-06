Gerişler Köyü'nde Bayramlaşma Töreni

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Köy camisinde bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanında toplanan vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninde gençler, köyün yaşlılarının ellerini öperek bayramlarını kutladı.

Kuşaklar arası birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı törende, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı, sohbet etti ve iyi dileklerde bulundu.

Köy halkı, bu tür geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkati çekerek, bayramların bir araya gelme ve kaynaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Bayramlaşma töreni, dua edilmesinin ardından sona erdi.