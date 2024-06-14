Germencik'te Atık Malzemelerden Yapılan El İşi Ürünler Erasmus+ Projesiyle Tanıtıldı - Son Dakika
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Germencik'te Atık Malzemelerden Yapılan El İşi Ürünler Erasmus+ Projesiyle Tanıtıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından atık malzemelerden yapılan el işi ürünler, Erasmus+ projesi kapsamında ilçeye gelen farklı ülkelerden misafirlere sergilendi. İspanya, Malta ve Portekiz'den gelen misafirler, sergide atık malzemelerden yapılan süs eşyalarını görme fırsatı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, usta öğretici Emine Çolak da kursiyerlerin ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini ifade etti.

14.06.2024 16:13
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce atık malzemelerden yapılan el işi ürünler, Erasmus+ projesi kapsamında ilçeye gelen farklı ülkelerden misafirlere tanıtıldı.

Germencik Halk Eğitim Merkezi'ndeki sergide, Erasmus+ projesi kapsamında İspanya, Malta, Portekiz'den ilçeye gelen misafirler ağırlandı.

Sergide atık malzemelerden yapılan süs eşyaları yer aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Usta öğretici Emine Çolak da atık eşyaları geri dönüştürdüklerini belirterek, kursiyerlerin ürünlerin satışını da yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Germencik'te Atık Malzemelerden Yapılan El İşi Ürünler Erasmus+ Projesiyle Tanıtıldı - Son Dakika

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