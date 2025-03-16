Germencik'te Yetim Çocuklarla İftar

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Belediye Kültür Kafe'de düzenlenen programa Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

İftarın ardından çocuklarla sohbet eden Doğru, onlara hediyeler verdi.

Zencirci ve emeği geçenlere teşekkür eden Doğru, "Sevgili çocuklar, devletçe her zaman yanınızdayız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Hepinize hayatınızda başarılar diliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Zencirci de Doğru'ya program dolayısıyla teşekkür etti. ???????