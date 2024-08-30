Germencik\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Töreni Düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, tarafından çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin şiirler okuduğu törende Kaymakam Gülenç, makamında tebrikleri kabul etti.
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