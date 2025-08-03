Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kızılcalı köyünde bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?