Gerze\'de Park Halindeki Minibüs Yandı

Sinop'un Gerze ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köşk Mahallesi'nde Ş.A'ya ait 57 FB 524 plakalı park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta hasar oluştu.
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