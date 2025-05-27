Gerze\'de Yangın Eğitimi

Sinop'un Gerze ilçesinde itfaiye ekiplerince fabrika çalışanlarına yangına müdahale eğitimi verildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince fabrika personellerine yangın sırasında yapılması gerekenler anlatılarak uygulamalı olarak müdahale eğitimi gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürü Serkan Kandemir, bu tür eğitimlerin çalışanların güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, eğitim faaliyetlerinin farklı iş yerlerinde devam edeceğini kaydetti.
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