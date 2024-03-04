GESTAŞ AŞ'nin açıklamasında, bugünkü seferlerin yoğun sis sebebiyle gecikmeli yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"04.03.2024 Pazartesi bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda tarifeli seferlerimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda saatinde gerçekleşemeyen sabah seferlerimiz yerine Avşa'dan saat 06.45, Ekinlik'ten saat 07.05, Marmara'dan saat 07.45 ve Balıklı'dan saat 08.45 kalkışlı seferler yapılacaktır."
Son Dakika › Güncel › GESTAŞ AŞ'den Yoğun Sis Nedeniyle Gecikmeli Sefer Açıklaması - Son Dakika
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