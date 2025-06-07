Geyik böceği için 557 bin TL ceza! - Son Dakika
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Geyik böceği için 557 bin TL ceza!

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Geyik böceği için 557 bin TL ceza!
07.06.2025 11:52
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Geyik böceği için 557 bin TL ceza!
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Adana'da nesli tükenme tehlikesindeki geyik böceği görüntülendi, öldürmeye 557 bin TL ceza.

Parmak büyüklüğünde geyik böceği görüldü: Öldürmenin cezası 557 bin TL

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "kırmızı liste"de yer alan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana'nın Feke ilçesinde görüntülendi. böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, Adana Feke'de bir köy evine girdi. Neredeyse parmak büyüklüğünde olan ve görenleri ürküten geyik böceği dikkat çekti. Yöre sakinlerini bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.

Zarar verilmesi ve ticareti yasak cezası: 557 bin TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de, türün yaşam alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi.

Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi. Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Daha önce, Japonya'da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti."

Yöre halkı 'boynuzlu karınca' diyor

Feke'deki evinde geyik böceğini bulan Emine Çağlar, "Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşam ışığa daha çok gelir. Biz buna 'boynuzlu karınca' deriz. Meğer asıl adı geyik böceğiymiş. Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, seveceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar. Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz, ama canını yakmadan doğaya salacaksın" diyerek bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Karınca, Güncel, Adana, Hukuk, Yaşam, Çevre, Doğa, Feke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyik böceği için 557 bin TL ceza! - Son Dakika

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